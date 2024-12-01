В Кремле прокомментировали мемуары Ангелы Меркель

Песков: в мемуарах Меркель проступает ее изначальный настрой

В мемуарах бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель проступает ее изначальный настрой, вылившийся затем в обман с Минскими соглашениями. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

«Наверное, [Меркель] не была так открыта к диалогу, как Путин был открыт к нему. По всей видимости, вот это было предтечей тех самых решений обманывать российскую сторону с Минскими договоренностями», — прокомментировал пресс-секретарь президента России.

По его словам, это был внутренний настрой бывшего канцлера, который сейчас проступает сквозь ее мемуары.

Ранее Меркель заявила, что Украине стоит согласиться и начать мирные переговоры только в «выгодный для себя момент». Политик отметила, что поддерживает военную помощь Киеву и выступает за ее дальнейшее наращивание.