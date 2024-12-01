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12:49, 1 декабря 2024Россия

В Кремле рассказали о диалоге Путина и Меркель

Песков: Путин верил, что сотрудничество с Европой принесет стабильность
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассчитывал, что диалог с Европой, в том числе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель, принесет во взаимоотношениях с ней стабильность. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, опубликовавшему видео беседы в своем Telegram-канале.

«Путин действительно рассчитывал на конструктивный, равноправный, взаимовыгодный подход во взаимоотношениях. И он верил в то, что через сотрудничество можно выйти на стабильность, предсказуемость и застраховаться от геополитических рисков. Он искренне в это верил. И он все для этого делал», — сказал Песков.

Он добавил, что такая позиция российского лидера, судя по всему, не находила отклика у Меркель и не совпадала с истинным настроем экс-канцлера.

Ранее в своей автобиографической книге «Свобода. Воспоминания 1954-2021» Меркель призналась, что владеет русским языком хуже, чем президент России Владимир Путин немецким. Также она рассказала о якобы опоздании Путина на саммит «Большой восьмерки» в немецком Хайлигендамме на 45 минут.

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