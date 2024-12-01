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13:01, 1 декабря 2024Мир

В Кремле высказались о взаимоотношениях Путина с международными партнерами

Песков: Путин всегда готов принимать во внимание озабоченности партнеров
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин всегда готов принимать во внимание озабоченности международных партнеров. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

«Он всегда готов принимать во внимание озабоченности [партнеров]», — сказал он.

По словам политика, то, о чем идет речь, — это мировоззрение России.

Ранее Песков заявил, что в мемуарах бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель проступает ее изначальный настрой, вылившийся затем в обман с Минскими соглашениями. Он отметил, что тогда она, видимо, не была открыта к диалогу с Путиным.

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