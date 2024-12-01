Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:45, 1 декабря 2024Россия

В Крыму обвинили Украину в использовании портов для поставок оружия

Глава парламента Крыма Константинов: Киев использует порты для поставок оружия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Украина использует свои черноморские порты для поставок оружия. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов, сообщает РИА Новости.

«Киевский режим, безусловно, задействует свои черноморские порты для поставок оружия. Тут нет никаких сомнений», — сказал он.

Константинов уточнил, что все надводные беспилотники крымское руководство получает по Черному морю, а это несет опасность непосредственно для полуострова. Он отметил, что одним из параметров урегулирования украинского конфликта должно стать установление контроля России над портами в Одессе и Николаеве.

Ранее Константинов выразил мнение, что продолжением эскалации конфликта президент Украины Владимир Зеленский хочет подставить избранного президента США Дональда Трампа. Он добавил, что действующий глава Белого дома Джо Байден помогает украинскому лидеру в этом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В ЕС оценили вероятность отправки войск на Украину

      В Раде заявили об увеличении риска потери Украиной территорий

      Во Франции допустили размещение западных военных на Украине

      Асад пообещал победить терроризм в Сирии

      Киев поможет подготовить Кривой Рог к зиме

      «Локомотив» проиграл «Химкам» в матче РПЛ

      В Британии соперничество России и Запада сравнили с фильмом «Все, везде и сразу»

      Хуситы объявили об использовании против Израиля гиперзвуковой ракеты

      В Крыму обвинили Украину в использовании портов для поставок оружия

      В Совфеде назвали нереализуемыми угрозы Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше