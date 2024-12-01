В Крыму обвинили Украину в использовании портов для поставок оружия

Глава парламента Крыма Константинов: Киев использует порты для поставок оружия

Украина использует свои черноморские порты для поставок оружия. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов, сообщает РИА Новости.

«Киевский режим, безусловно, задействует свои черноморские порты для поставок оружия. Тут нет никаких сомнений», — сказал он.

Константинов уточнил, что все надводные беспилотники крымское руководство получает по Черному морю, а это несет опасность непосредственно для полуострова. Он отметил, что одним из параметров урегулирования украинского конфликта должно стать установление контроля России над портами в Одессе и Николаеве.

Ранее Константинов выразил мнение, что продолжением эскалации конфликта президент Украины Владимир Зеленский хочет подставить избранного президента США Дональда Трампа. Он добавил, что действующий глава Белого дома Джо Байден помогает украинскому лидеру в этом.