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04:36, 1 декабря 2024Бывший СССР

В подконтрольном ВСУ городе в ДНР закрыли все школы

Власти Славянска закрыли школы и отменили все массовые мероприятия
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Славянск в Донецкой народной республике (ДНР) отменили все массовые мероприятия и закрыли все школы. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на соответствующее распоряжение мэра Вадима Ляха.

«Власти города Славянск Донецкой области запретили все виды деятельности в сфере образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, подразумевающие собрания людей», — указано в сообщении.

Отмечается, что данные меры были приняты на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Занятия в школах и других учебных заведениях будут проходить дистанционно.

Ранее эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик заявил, что взятие города Часов Яр позволит Российской армии доставать дальнобойной артиллерией до таких населенных пунктов, как Дружовка, Славянск и Краматорск.

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