Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:09, 1 декабря 2024Интернет и СМИ

Военкор погиб в ДТП в ЛНР

ANNA NEWS: военкор Ярцев погиб в ДТП в Луганске
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Военный корреспондент издания ANNA NEWS Сергей Ярцев погиб в результате ДТП в Луганске. Об этом сообщило само издание в своем Telegram-канале.

«Сергею было 49 лет. Команда ANNA News выражает соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении.

Подробности ДТП в столице Луганской народной республики (ЛНР) не приводятся. Отмечается, что последний пост Ярцев опубликовал утром 1 декабря.

16 ноября сообщалось, что администратор известного Telegram-канала «Архангел Спецназа» Егор Капинский, известный под позывным Щит, погиб в Донбассе. Он сражался на донецком направлении.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-ведущего НТВ со съемочной группой задержали в Узбекистане. Почему ими заинтересовались следователи?

      Песков оценил роль Евросоюза в происходящем в Грузии

      Зеленского обвинили в стремлении уничтожить молодых украинцев

      Путин посмертно присвоил участнику СВО из Бурятии звание Героя России

      22-летний футболист итальянского клуба перенес остановку сердца во время матча

      Подполье сообщило о поражении блиндажа ВСУ в Запорожской области

      Еще один беспилотник сбили в российском регионе

      В Румынии поступили сотни сообщений о возможных нарушениях на выборах

      Новое российское оружие предложили назвать по аналогии с «Орешником»

      Грызлов назвал заманивание Украины в ЕС самым бессовестным обманом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше