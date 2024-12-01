Военкор погиб в ДТП в ЛНР

ANNA NEWS: военкор Ярцев погиб в ДТП в Луганске

Военный корреспондент издания ANNA NEWS Сергей Ярцев погиб в результате ДТП в Луганске. Об этом сообщило само издание в своем Telegram-канале.

«Сергею было 49 лет. Команда ANNA News выражает соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении.

Подробности ДТП в столице Луганской народной республики (ЛНР) не приводятся. Отмечается, что последний пост Ярцев опубликовал утром 1 декабря.

16 ноября сообщалось, что администратор известного Telegram-канала «Архангел Спецназа» Егор Капинский, известный под позывным Щит, погиб в Донбассе. Он сражался на донецком направлении.