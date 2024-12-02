20-летнего туриста нашли бездыханным на дне шахты лифта во время семейного отдыха

Irish Mirror: туриста нашли бездыханным на дне шахты лифта в Турции

20-летнего британского туриста нашли бездыханным на дне шахты лифта в Турции во время первого заграничного отдыха с семьей. Об этом сообщает Irish Mirror.

По данным издания, Тайлер Керри из Эссекса приехал в Анталью с возлюбленной, а также бабушкой и дедушкой. Они остановились в отеле Trendy Lara, где и обнаружили юношу в пятницу, 29 ноября. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, однако они спасти туриста им не удалось.

Близкие Керри не знают, при каких обстоятельствах он оказался в шахте. Сотрудники британского консульства оказывают им поддержку.

Ранее 60-летний американец отправился в путешествие со своим другом и был жестоко избит им в номере отеля. Уточняется, что мужчину нашли без сознания в гостинице в Ирландии 26 ноября.