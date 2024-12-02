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19:39, 2 декабря 2024Бывший СССР

Армения заявила о готовности сотрудничать с выдавшим ордер на «арест» Путина судом

Мирзоян: Армения готова сотрудничать с МУС, выдавшим ордер на «арест» Путина
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Trutschel / Globallookpress.com

Армения готова сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС), который выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян на встрече в Гааге с председателем МУС Томоко Аканэ, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

«Мирзоян подчеркнул приверженность Армении к участию в усилиях по международному сотрудничеству, направленных на соблюдение международных правовых норм и обеспечение верховенства права», — сказано в заявлении.

Кроме того, стороны обсудили вопросы взаимодействия МУС и Еревана. Собеседники также отметили важность укрепления роли независимых судебных механизмов в реагировании на глобальные кризисы.

17 марта стало известно о решении МУС выдать ордеры на «арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции уточнили, что решение связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. Позднее официальный представитель Дмитрий Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС.

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