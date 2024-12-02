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22:14, 2 декабря 2024Мир

Асад в беседе с Мадуро заявил о противостоянии Сирии планам Запада

Асад в беседе с Мадуро заявил, что Сирия противостоит планам Запада против нее
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Башар Асад

Башар Асад. Фото: Kremlin.ru / Globallookpress.com

Президент Сирии Башар Асад в телефонном разговоре со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро заявил о том, что его страна противостоит планам Запада. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на канцелярию политика.

«Президент Асад подчеркнул, что судьба всех свободных народов — противостоять планам американского Запада против них», — говорится в сообщении.

Сирийский лидер также подчеркнул, что сопротивление терроризму и победа над ним являются крупнейшими вызовами на пути борьбы с этими планами.

Мадуро, в свою очередь, выразил поддержку Сирии, отметив, что Запад во главе с США пытается ослабить страну из-за ее независимого политического курса и значимого статуса в ближневосточном регионе.

Ранее Асад заявил, что Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность и способна уничтожить врагов, если ей помогут друзья и союзники.

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