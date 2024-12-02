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22:53, 2 декабря 2024Экономика

Автолюбителям назвали требующие профессионального ремонта поломки

32CARS.RU: замену масла лучше доверить специалистам автосервиса
Виктория Клабукова

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Опытные водители сами занимаются ремонтом машины, считая, что автосервис обойдется им втридорога. На каких поломках экономить себе дороже, 32CARS.RU рассказали эксперты.

В частности, специалистам советуют доверить замену масла. Такая процедура на первый взгляд кажется простой, однако собеседники издания поясняют, что, не рассчитав объем, можно серьезно повредить механизмы в авто. Также неподходящее масло может спровоцировать перегрев двигателя и повышенный износ. Мотор может перегреться также при неправильной заливке антифриза.

Самостоятельный ремонт может привести и к аварии. Такой исход вероятен, если неправильно установить тормозные колодки, что снизит эффективность торможения. Опасно собственными силами ремонтировать также и электронику. Ошибки в подключении проводов чреваты коротким замыканием, а в худшем случае — возгоранием. Подытоживая, профессиональной помощи требует ремонт тех поломок, которые затрагивают электрику, тормозную систему и систему охлаждения, полагают эксперты.

Ранее автолюбителям рассказали, почему машина может не заводиться в мороз. Самой частой причиной проблем с запуском мотора является севший аккумулятор, также работу двигателя могут затруднить некачественное топливо и старые свечи зажигания.

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