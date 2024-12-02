Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:03, 2 декабря 2024Ценности

Balenciaga презентовала кроссовки на шпильках

Бренд Balenciaga представил кроссовки на шпильках в рамках новой коллекции
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Balenciaga

Французский модный бренд Balenciaga презентовал кроссовки на шпильках в рамках каталога на 2025 год. Соответствующие кадры появились на сайте марки.

Компания представила новую осеннюю коллекцию, выложив сделанные на iPhone снимки. Манекенщицы в том числе предстали перед камерой в указанной обуви черного, белого и молочного оттенков. Изделия состояли массивного верха со шнуровкой в спортивном стиле и тонких каблуков.

При этом модели сочетали кроссовки с широкими спортивными брюками, удлиненными кофтами на молнии, оверсайз-куртками и мини-юбками.

В июне бренд Balenciaga также представил кроссовки, прибавляющие 16 сантиметров к росту.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США и Украину обвинили в причастности к захвату Алеппо. Как они помогли террористам?

      Ural возобновит выпуск «бюджетных» мотоциклов с коляской в Казахстане

      Зеленский анонсировал перестановки в командовании ВСУ

      Вереница загадочных светящихся шаров в небе над российским регионом попала на видео

      Немецкий генерал признал неготовность Германии воевать с Россией

      Названы заинтересованные в повреждении нефтепровода «Дружба» стороны

      Balenciaga презентовала кроссовки на шпильках

      В Грузии заявили о нападении оппозиции на офисы правящей партии

      Оценены запасы полезных ископаемых на астероидах

      Новогодняя елка рухнула в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше