Balenciaga презентовала кроссовки на шпильках

Бренд Balenciaga представил кроссовки на шпильках в рамках новой коллекции

Французский модный бренд Balenciaga презентовал кроссовки на шпильках в рамках каталога на 2025 год. Соответствующие кадры появились на сайте марки.

Компания представила новую осеннюю коллекцию, выложив сделанные на iPhone снимки. Манекенщицы в том числе предстали перед камерой в указанной обуви черного, белого и молочного оттенков. Изделия состояли массивного верха со шнуровкой в спортивном стиле и тонких каблуков.

При этом модели сочетали кроссовки с широкими спортивными брюками, удлиненными кофтами на молнии, оверсайз-куртками и мини-юбками.

В июне бренд Balenciaga также представил кроссовки, прибавляющие 16 сантиметров к росту.