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13:00, 2 декабря 2024Наука и техника

Обновление Windows 11 сломало компьютеры от Dell

Из-за ошибки Windows 11 компьютеры Dell перестали выключаться
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Пользователи компьютеров бренда Dell рассказали о поломках после установки обновления Windows 11 24H2. На это обратило внимание немецкое издание PC-Welt.

Оказалось, что апдейт Windows 11 несовместим с защитным программным обеспечением (ПО) Dell. Специалисты медиа рассказали, что компьютеры с включенной функцией шифрования данных Dell Encryption перестали выключаться и переходить в спящий режим по команде — вместо этого на устройствах включается режим энергосбережения.

В Microsoft пока не обратили внимание на неполадки, однако инженеры Dell уже рассказали об исправлении. По их словам, для решения проблемы нужно обновить Dell Encryption до версии 11.10.1 или более новой сборки.

Авторы PC-Welt отметили, что обычно установка подобных обновлений от Dell должна происходить автоматически, однако этого не случилось. Также оказалось, что после обновления пользователи могут потерять некоторые личные данные на компьютере. Кроме того, энтузиасты выяснили, что для корректной установки ПО в первую очередь нужно вручную удалить прежнюю версию Dell Encryption.

В конце ноября пользователи ПК с подключенными сканерами рассказали, что столкнулись с проблемами после установки Windows 11 24H2. Также о неполадках с играми Ubisoft сообщили геймеры.

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