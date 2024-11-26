Обновление Windows 11 сломалось на ПК со сканерами

Microsoft заблокировала обновление Windows 11 для компьютеров со сканерами

Корпорация Microsoft заблокировала обновление Windows 11 для некоторых ПК с подключенными сканерами. На это обратило внимание издание Bleeping Сomputer.

Согласно отзывам пользователей, апдейт 24H2 может вызвать проблемы в работе сканеров и прочей офисной техники с функцией сканирования. Обычно неполадки возникают, если сканер подключен через eSCL (eScanner Communication Language) — протокол, позволяющий сканировать документы без драйверов с помощью Ethernet, Wi-Fi и USB.

«После установки Windows 11 версии 24H2 у вас могут возникнуть проблемы с обнаружением подключенных по USB устройств, поддерживающих протокол сканирования eSCL», — признали неполадки в Microsoft. В компании заметили, что перезагрузка, отключение и повторное подключение офисного устройства могут не решить проблему. В этой связи до выхода патча в корпорации приняли решение заблокировать развертывание обновления 24H2.

Журналисты медиа заявили, что на проблемы жалуются пользователи как официального форума Microsoft, так и соцсетей. «Windows 11 24H2, похоже, имеет довольно много ошибок. Возможно, вам стоит пока отложить обновление?» — написал один из пользователей форума Microsoft.

В конце ноября Microsoft заблокировала обновление Windows 11 для пользователей игр Assassin's Creed. Ранее оказалось, что апдейт может замедлить игры или вызвать многочисленные сбои.