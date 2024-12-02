Десятки фанатов погибли на футбольном матче в Гвинее

Десятки человек погибли в столкновениях между фанатами на матче в Гвинее

Десятки человек погибли в столкновениях между фанатами на футбольном матче в Нзерекоре, втором по величине городе Гвинеи. Об этом сообщает Barron’s со ссылкой на анонимные источники.

По словам одного из медиков, «погибло около 100 человек». Отмечается, что тела заполнили местную больницу и морг. Другой врач сообщил, что число погибших исчисляется десятками.

«Все началось с оспариваемого решения судьи. Затем на поле выбежали болельщики», — рассказал очевидец.

Ранее футбольный фанат сломал 20-летней туристке челюсть на улице в Австралии. Туристка отметила, что теперь у нее три пластины в челюсти, ей пришлось отложить поездку на восточное побережье Австралии и она больше не чувствует себя в безопасности, выходя из дома в Мельбурне.