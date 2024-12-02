Доходность китайских ценных бумаг упала до 22-летнего минимума

FT: доходность 10-летних китайских облигаций опустилась ниже двух процентов

Доходность 10-летних китайских облигаций упала ниже двух процентов, то есть до самого низкого с апреля 2002 года минимума. Об этом сообщило издание Financial Times.

Отмечается, что инвесторы ждут дальнейшего снижения ставок и опасаются, что китайская экономика, пытающаяся преодолеть кризис в секторе недвижимости, погрязнет в постоянной дефляции. Еще одним поводом для беспокойства стало избрание республиканца Дональда Трампа на пост президента США. Он, как известно, построил свою кампанию на обещаниях ввести более высокие пошлины на товары из КНР.

Аналитики и инвесторы полагают, что все эти факторы подтолкнут китайских политиков к смягчению денежно-кредитной политики.

Тем временем юань ослаб до четырехмесячного минимума после того, как Трамп заявил, что введет 100-процентные пошлины для стран БРИКС, которые поддерживают попытки «заменить могущественный доллар США». Курс китайской валюты упал на 0,3 процента до 7,27 юаня за доллар.

Ранее сообщалось, что политика Пекина по поддержке экономики обернулась тем, что иностранные инвесторы начали избавляться от госдолга Китая. Кроме того, на их настроения повлияла победа Трампа и ожидаемое ужесточение политики Белого дома в отношении КНР.

В начале октября акции китайских компаний подешевели больше чем на семь процентов. Инвесторы сочли это признаком того, что стимулирующих мер Китая оказалось недостаточно для оживления второй экономики мира.