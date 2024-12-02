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05:32, 2 декабря 2024Россия

Экс-глава ОП Башкирии начал гасить накопленные в России долги

Экс-глава ОП Башкирии Мурзагулов начал гасить накопленные в России долги
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Экс-глава Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) задолжал в России 30 тысяч рублей из-за неуплаты штрафа по иноагентской статье. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, на прошлой неделе он задолжал более 54 тысяч рублей по двум штрафам — на 30 тысяч рублей и 22,6 тысячи рублей, а также более 1,5 тысячи рублей по исполнительскому сбору за неуплату штрафа в срок. Уточняется, что остальные задолженности политик погашает.

С 11 ноября в России досрочно прекратили полномочия всех иноагентов в органах власти. «Представлять жителей в органах публичной власти не могут те, кто работает не в интересах своей страны», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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