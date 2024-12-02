Фото Ким Кардашьян в балаклаве и без штанов напугали фанатов

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян поделилась новыми фото и напугала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость устроила фотосессию в лесу. Так, она предстала на размещенных снимках в балаклаве, оформленной принтом, и светло-коричневых сапогах. Кроме того, знаменитость позировала в кроп-топе с глубоким декольте и трусах с завязками, отказавшись при этом от штанов.

Поклонники оказались смущены съемкой бизнесвумен, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Ким, что происходит?», «И как это понимать?», «Бьянка Цензори клонируется», «Что с тобой творится? Канье Уэст опять украл твой телефон?», «Наверное, мы должны думать, что такие фото — искусство», — высказывались они.

В ноябре Ким Кардашьян показала непристойные фото с роботом Tesla и смутила фанатов.