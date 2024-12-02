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10:33, 2 декабря 2024Спорт

Гашек оценил избрание Усманова президентом Международной федерации фехтования

Гашека возмутило избрание Усманова главой Международной федерации фехтования
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Алишер Усманов

Алишер Усманов. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в своем аккаунте в соцсети X оценил избрание российского бизнесмена Алишера Усманова президентом Международной федерации фехтования (FIE).

Бывший чешский хоккеист возмутился этим решением. Он также упрекнул FIE в том, что она допускает до соревнований российских спортсменов. По мнению Гашека, это является рекламой проведения Россией СВО на Украине.

«Выразит ли МОК свою позицию? Фехтование — его часть, поэтому МОК несет свою долю ответственности за потерянные и искалеченные жизни», — добавил Гашек.

Усманова избрали президентом FIE 30 ноября. Выборы прошли на конгрессе организации в Ташкенте.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. В частности, он призывал руководителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) уйти в отставку из-за позиции по российским игрокам.

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