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20:19, 2 декабря 2024Мир

Германия анонсировала дополнительную поставку вооружений для Украины

Канцлер Шольц анонсировал новую поставку систем ПВО, гаубиц и вертолетов Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Heiko Becker / Reuters

В следующем году Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи, в поставки войдут системы ПВО, артиллерийские гаубицы и американские транспортные вертолеты Sea King. Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает Reuters.

«И в следующем, 2025 году, мы продолжим поставлять системы ПВО, гаубицы, боевые и разведывательные БПЛА, артиллерийские боеприпасы и шесть оснащенных оружием вертолетов Sea King», — анонсировал поставки канцлер.

Ранее представитель Минобороны Германии Митко Мюллер заявил, что в новый пакет помощи для Украины на сумму 650 миллионов евро вошли зенитные ракетные системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, танки Leopard-1, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты и зимняя униформа для украинских военных.

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