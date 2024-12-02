Минобороны Германии раскрыло содержимое нового пакета помощи Украине

Минобороны ФРГ: в новый пакет помощи Киеву вошли танки Leopard-1 и ударные БПЛА

В новый пакет помощи для Украины на сумму 650 миллионов евро вошли зенитные ракетные системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, танки Leopard-1, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом заявил представитель Минобороны Германии Митко Мюллер, передает Der Tagesspiegel.

«В пакет помощи Германии Украине вошли немецкие разведывательные и ударные беспилотники компании Helsing, 4000 из них будут отправлены Киеву начиная с декабря этого года. Также в комплект входят: две системы ПВО IRIS-T, десять танков Leopard-1, а также 6000 неуправляемых и 500 управляемых ракет», — сообщил представитель оборонного ведомства.

Мюллер также отметил, что в новый пакет помощи будет включена зимняя одежда.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев, чтобы провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также сообщил, что Германия выделит Украине вооружения на 650 миллионов евро.