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13:55, 2 декабря 2024Силовые структуры

Готовивших теракты в российском регионе сторонников ИГ арестовали

В Дагестане суд арестовал пятерых мужчин за подготовку терактов
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Дагестане суд арестовал пятерых местных жителей за подготовку серии терактов в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

Все они являются сторонниками ИГ (ИГИЛ, группировка признана террористической и запрещена в России). В отношении мужчин возбудили уголовное дело по девяти статьям, среди которых 30, 205 («Покушение на террористический акт») и 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») УК РФ.

О предотвращении серии терактов в Дагестане стало известно ранее. Силовики задержали пять человек. У них изъяли тонну аммиачной селитры. Группу организовал 34-летний Ялимхан. Самому младшему из злоумышленников — 19 лет.

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