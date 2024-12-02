Названы города России с самой доступной семейной ипотекой

«Мир квартир»: доступнее всего семейная ипотека в Красноярске и Перми

Доступность семейной ипотеки в городах-миллионниках значительно разнится. В каких городах России оформить ссуду по госпрограмме легче, выяснил портал «Мир квартир» и финансовый маркетплейс «Выбери.ру». Результаты исследования приводит «Российская газета».

Аналитики сравнили размер первого взноса и ежемесячного платежа по госипотеке за двухкомнатную квартиру в разных российских городах. Доступнее всего семейная ипотека оказалась в Красноярске и Перми. Первоначальный взнос здесь составляет 20 процентов, а средней по региону зарплаты хватает на погашение кредита. Минимальный первый платеж также зафиксирован в Волгограде и Воронеже. Однако среднего по городу заработка для закрытия ипотеки недостаточно. В Волгограде при обычной зарплате в 58,4 тысячи рублей за ипотеку ежемесячно придется вносить 67 тысяч. В Воронеже — 61 тысяча рублей против 72 тысяч. В приемлемую сумму обойдется первый взнос в Санкт-Петербурге (21 процент) и Ростове (23 процента), но зарплаты на ежемесячные расходы по ипотеке здесь тоже не хватит.

В Казани в качестве первоначального взноса придется отдать 48 процентов от стоимости квартиры, в Нижнем Новгороде — 44 процента. В Краснодаре банк потребуется 35 процентов от цены недвижимости. Условиям по льготному кредиту соответствует средний доход жителя Казани и Екатеринбурга. В Новосибирске он практически достиг этой планки. Зарплаты почти что хватит и в Москве, однако первый взнос в столице куда выше анонсируемого по госпрограмме — 47 процентов вместо 20 процентов.

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