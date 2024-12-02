Известная певица рассказала о помолвке с Киркоровым

Певица Азиза заявила, что не вышла замуж за Филиппа Киркорова ради его карьеры

Певица Азиза призналась, что почти вышла замуж за артиста Филиппа Киркорова, но в последний раз помолвка была отменена ради успешной карьеры артиста. Ее слова передает портал mk.ru.

По словам Азизы, Киркоров сделал ей предложение руки и сердца, но до ЗАГСа пара так и не дошла. Спустя несколько лет Филипп женился на Алле Пугачевой.

«Нас тогда даже мама благословила моя. И его тоже. Видимо, не пошли в ЗАГС для того, чтобы он в итоге стал большим артистом», — рассказала певица.

Известно, что знаменитости познакомились в 1988 году, когда певица приезжала в Москву на один из вокальных конкурсов. По словам Азизы, сейчас их с Киркоровым связывает дружба.

Ранее сообщалось, что Киркоров раскрыл тайну своего происхождения. Он заявил, что каждый должен гордиться корнями и предками.