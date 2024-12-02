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16:06, 2 декабря 2024Культура

Легендарный певец рассказал об отсутствии веселья на «голубых огоньках»

Певец Юрий Антонов заявил, что на съемках «голубых огоньков» не бывает веселья
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Певец Юрий Антонов признался, что на съемках новогодних «голубых огоньков» не происходит ничего веселого. Об этом он рассказал в интервью изданию «Абзац».

По словам артиста, времени на веселье во время записи программ просто не остается из-за строгого тайминга и большого количества номеров.

«У артиста есть одна задача — спеть песню. У оператора задача — отснять материал. Дальше уже режиссер работает над тем, как будет выглядеть окончательный вариант. Все происходит по строгому таймингу», — признался легендарный музыкант.

Ранее стало известно, что Антонов признался в любви к новогодним телешоу. По его словам, это часть традиции и культуры празднования главного дня в году.

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