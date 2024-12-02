Легендарный певец рассказал об отсутствии веселья на «голубых огоньках»

Певец Юрий Антонов заявил, что на съемках «голубых огоньков» не бывает веселья

Певец Юрий Антонов признался, что на съемках новогодних «голубых огоньков» не происходит ничего веселого. Об этом он рассказал в интервью изданию «Абзац».

По словам артиста, времени на веселье во время записи программ просто не остается из-за строгого тайминга и большого количества номеров.

«У артиста есть одна задача — спеть песню. У оператора задача — отснять материал. Дальше уже режиссер работает над тем, как будет выглядеть окончательный вариант. Все происходит по строгому таймингу», — признался легендарный музыкант.

Ранее стало известно, что Антонов признался в любви к новогодним телешоу. По его словам, это часть традиции и культуры празднования главного дня в году.