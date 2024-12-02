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04:27, 2 декабря 2024Мир

Мадуро обвинил Запад в желании разрушить семейные ценности

Мадуро: Запад нацелен на то, чтобы разрушать семейные ценности
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Глава Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что Запад нацелен на разрушение семейных ценностей. Политик призвал оберегать и передавать новым поколениям национальные традиции, передает телеканал VTV.

«Лучшая вакцина против морального и культурного упадка империи и крайне правых, которые намерены разрушить ценности в детях и семьях, это защищать наши ценности и передавать их», — подчеркнул он. Кроме того, Мадуро выступил в защиту венесуэльских женщин и их идентичности.

В конце ноября Николас Мадуро объявил о создании Большого антифашистского молодежного движения. По его словам, новое движение будет способствовать единству между молодыми людьми и построению нового мира.

Также в ноябре Мадуро предложил избранному лидеру США Дональду Трампу принять депортированных нелегальных мигрантов в обмен на снятие санкций.

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