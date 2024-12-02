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15:11, 2 декабря 2024Россия

Мединский раскрыл новые подробности о прерванных переговорах с Украиной

Мединский: в 2022 году документ по итогам переговоров передали лидерам стран
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Документ, который выработали Москва и Киев на последних очных переговорах двух делегаций, был готов в печатном виде и передан лидерам стран. Об этом, раскрывая новые подробности о прерванном диалоге, заявил помощник президента России Владимир Мединский. Его слова приводит РБК.

«Осталось несколько штрихов на бумаге. Все, договор почти на 20 страницах с приложениями был распечатан и передан в руки руководителям стран. С нашей стороны основные положения этого договора были акцептованы. Украина от всего отказалась», — сказал Мединский.

Член российской делегации также добавил, что Украина отказалась от всех договоренностей, тем самым работа всей переговорной группы пошла насмарку.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта 2022 года. По итогам встречи Мединский сообщил, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО. Киев также подтвердил свое согласие на нейтральный статус и пообещал пресекать пытки российских военнослужащих, но в итоге переговоры были заморожены. Президент России Владимир Путин впоследствии называл приемлемым проект стамбульского соглашения.

Позже прошли еще несколько раундов переговоров в онлайн-формате, после чего они прекратились. В октябре 2022 года украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным.

ЖЗЛ
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