Мэр российского города призвал молиться Богу ради очищенных от снега дорог

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин призвал горожан молиться Богу об умеренных снегопадах, которые не засыпят дороги слишком сильно. Он заявил, что рабочие не справятся с уборкой при сильных осадках, передает Telegram-канал «Кровавая барыня».
Глава города отметил, что хотел бы поднять зарплаты сотрудникам ЖКХ и рабочим, которые следят за состоянием города в зимний период, однако средств на это нет. Из-за этого Нижнекамск является неконкурентным в уборке города, нехватка людских ресурсов в этой сфере достигает 50 процентов.
По словам Муллина, пока что город удается сохранить в чистоте. Однако если выпадет столько же снега, как в прошлом году, будет сложно. «Будем молить Всевышнего, чтобы он снег давал нам дозировано», — заключил мэр.
Ранее сообщалось, что в декабре больше всего снега выпадет в Северо-Западном федеральном округе, на западе Сибири, в юго-западной и южной частях Красноярского края, а также ряде других регионов.