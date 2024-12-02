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11:06, 2 декабря 2024Бывший СССР

МИД России прокомментировал намерения стран Прибалтики ввести санкции против Грузии

Галузин: Москва отрицательно относится к вмешательству во внутренние дела Грузии
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
Михаил Галузин

Михаил Галузин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Происходящее в Грузии является внутренним делом данной страны. Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин, передает ТАСС.

В связи с этим Россия отрицательно относится к попыткам вмешательства извне в сложившуюся в республике ситуацию.

«Москва вообще отрицательно относится к любым попыткам вмешательства во внутренние дела суверенного государства», — прокомментировал Галузин намерения стран Прибалтики ввести санкции против Грузии.

1 декабря стало известно, что Литва, Латвия и Эстония планируют ввести санкции в отношении властей Грузии на фоне протестов в стране и отказа от переговоров о вступлении в Европейский союз до 2028 года. Информацию об этом подтвердил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

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