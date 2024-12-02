МИД России прокомментировал намерения стран Прибалтики ввести санкции против Грузии

Галузин: Москва отрицательно относится к вмешательству во внутренние дела Грузии

Происходящее в Грузии является внутренним делом данной страны. Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин, передает ТАСС.

В связи с этим Россия отрицательно относится к попыткам вмешательства извне в сложившуюся в республике ситуацию.

«Москва вообще отрицательно относится к любым попыткам вмешательства во внутренние дела суверенного государства», — прокомментировал Галузин намерения стран Прибалтики ввести санкции против Грузии.

1 декабря стало известно, что Литва, Латвия и Эстония планируют ввести санкции в отношении властей Грузии на фоне протестов в стране и отказа от переговоров о вступлении в Европейский союз до 2028 года. Информацию об этом подтвердил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.