На дне пруда нашли останки пропавших 44 года назад пожилых миллионеров

В затонувшей машине в США обнаружили останки пропавшей 44 года назад пары

В США нашли останки пропавшей в 1980 году пары пожилых миллионеров. Об этом пишет Eyewitness News.

22 ноября, в пруду округа Гленн, штат Джорджия, полиция обнаружила затонувший автомобиль, напоминающий Lincoln Continental 1979 года, с человеческими останками. Эта машина принадлежала богатой семейной паре из Скарсдейла, штат Нью-Йорк, которая пропала в 1980 году в этой местности, спровоцировав одну из самых масштабных поисковых операций в истории штата. В то время полиция не нашла никаких зацепок, и лишь сейчас в дело 44-летней давности получило развитие. Экспертиза подтвердила, что на дне пруда лежат останки 74-летнего Чарльза и 76-летней Катарины Ромер.

В апреле 1980 года пара возвращалась домой на север после зимовки во Флориде — ежегодной традиции, с тех пор как они поженились в середине 1970-х годов. По пути Ромеры остановились в отеле Holiday Inn, оставили в номере вещи и отправились кататься, но так и не вернулись. Поскольку и Чарльз и Катарина владели миллионными состояниями, полиция долгие годы подозревала, что они стали жертвами неизвестных преступников. Однако теперь криминалисты уверены, что их смерть была трагической случайностью. Бывший за рулем Чарльз случайно включил заднюю передачу, и автомобиль упал в воду — в пользу этой версии говорит положение рычага коробки передач.

Долгие годы Чарльза Ромера искали его дети. Однако никто из них не дожил до разгадки страшной тайны. Внуки Чарльза Ромера поблагодарили полицию за то, что они смогли раскрыть дело об исчезновении их деда.

Ранее криминалистам из США удалось установить личность беременной женщины, найденной в озере почти 40 лет назад. Однако поиск преступника продолжается.