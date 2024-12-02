Находка в зубе страдавшего от боли три месяца россиянина опровергла диагноз врачей

В Нижнем Новгороде стоматолог оставил в зубе россиянина обломок инструмента

В Нижнем Новгороде стоматолог забыл в зубе пациента обломок одного из свих инструментов. Об этом пишет Ni Mash в Telegram.

По информации издания, россиянин три месяца страдал от боли в верхней челюсти и носу. Врачи заявили, что у него гайморит, однако лекарства не помогали. Тогда мужчине провели томографию и в одном из его зубов нашли кусок стоматологического инструмента, что опровергло первоначальный диагноз медиков.

Как пишет канал, извлечь инородный предмет не получилось, поэтому пришлось удалить зуб вместе с корнем. Сейчас пациент чувствует себя хорошо.

Ранее в Новосибирске хирург забыл салфетку в теле пациентки. В результате у женщины началось гнойное воспаление в ране. Спасти россиянку не удалось. Врача признали виновным и приговорили к полутора годам ограничения свободы с запретом на проведение операции в течение двух лет. Однако позже суд освободил врача от наказания, аргументировав решение истечением срока давности уголовного преследования.