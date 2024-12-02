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17:54, 2 декабря 2024Экономика

Новогодняя елка рухнула в российском городе

Каркас новогодней елки упал в Новокузнецке
Александра Качан (Редактор)

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

В Новокузнецке рухнул каркас одной из новогодних елок. Конструкцию никто не хочет поднимать, пишет сообщество «Южный Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о елке в саду Дворца культуры «Алюминщик». По словам местных жителей, каркас упал на землю около недели назад и с тех пор продолжает лежать на земле. Рядом с ним открыт монтажный проем, который ничем не огорожен. Елка также ничем не закреплена, по ней постоянно лазают дети.

Предполагается, что конструкция упала из-за сильного ветра или отсутствия крепления.

Ранее в Бурятии упала установленная в центре Улан-Удэ новогодняя елка. Искусственное дерево рухнуло до того, как его успели собрать полностью.

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