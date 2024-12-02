«Ъ»: новые российские вагоны стало невозможно поставлять заказчикам из-за РЖД

Новые российские вагоны оказалось невозможно использовать. Продукция не отправляется к заказчикам из-за отказа ОАО «РЖД» принимать ее на свою сеть, передает «Коммерсантъ».

На российских вагоностроительных заводах идет производство. Между тем у них уже скопилось более 2,5 тысячи вагонов, которые невозможно использовать. Некоторые предприятия складируют продукцию в несколько ярусов, например, на Канашском вагоностроительном заводе таким образом хранятся более 430 вагонов. Другие производства из-за нехватки места и вовсе вынуждены разбирать часть вагонов, как произошло на «Алтайвагоне».

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

РЖД объяснили проблемы с избытком вагонов более чем в 250 тысяч единиц

В РЖД связали проблемы с движением на сети с избыточным количеством вагонов, которое оценивается более чем в 250 тысяч единиц. Оператор пытается любыми способами решить эту проблему. Для этого компания ввела лимиты приписки вагонов по прилегающим к заводам станциям. Для получения идентификационного номера производитель должен приписать вагон к станции, но затем покупатель через два-три месяца переоформляет вагон на себя и свою станцию.

По словам исполнительного директора Объединения вагоностроителей (ОВС) Евгения Семенова, первичная приписка всегда была формальностью, но теперь производителям отказывают в ней, ссылаясь на перегруженность станций. Отмечается, что еще в 2010 году на заседании экспертного совета Росжелдора все участники, в том числе ОАО «РЖД», признали правила приписки неактуальными из-за развития информатизации. С того времени ревизия станций не проводилась, все стороны осознавали формализм процедуры. Семенов считает, что соображения оператора по избыточному парку понятны, но только выбранный способ решения проблемы некорректен.

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

РЖД обвинили в проблемах с отправкой грузов

Российские железнодорожные операторы заявили о проблеме с отправкой грузов в октябре. Ее связали с попыткой РЖД разобраться с переизбытком парка, который затрудняет движение. Как заявили авторы обращения, ограничение обработки порожних вагонов только ухудшило ситуацию. По их словам, любые жалобы на трудности приводят к требованиям РЖД и Минтранса убрать лишние вагоны и угрозам. Отмечается, что таким образом нарушается федеральное законодательство.

Источник в РЖД назвал обращение PR-акцией. Он указал, что операторы сами виноваты, потому что не справились с проблемой избыточного парка, а теперь нужно как-то разобраться с ситуацией.

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров назвал текущую ситуацию свидетельством серьезной потери взаимопонимания между операторским сообществом и монополией, потому что предлагаемые ей меры не понятны никому. В результате перевозки и погрузки сокращаются, что угрожает устойчивости российской экономики.

Ранее в РЖД сообщили о намерении поднять тарифы на грузоперевозки в 2025 году. К таким мерам решено прибегнуть для финансирования минимально необходимой инвестиционной программы. Еще компания хочет принять новый принцип индексации тарифов, чтобы привязывать их не к официальной потребительской инфляции, а к промышленному показателю, то есть к росту цен на топливо, материалы, электроэнергию. Эта инфляция выше, так что монополия рассчитывает получить за счет перехода около 30 миллиардов рублей в год.