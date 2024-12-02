Образ беременной Дженнифер Лоуренс на прогулке восхитил фанатов

Образ беременной американской актрисы Дженнифер Лоуренс на прогулке восхитил фанатов. Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

Уличные фотографы засняли 34-летнюю звезду с мужем Куком Марони в Нью-Йорке. Для выхода в свет знаменитость выбрала клетчатое платье темно-зеленого оттенка, белое пальто и черные сапоги на широком каблуке. В качестве аксессуаров она выбрала сумку и солнцезащитные очки. При этом актриса собрала волосы в небрежный хвост.

Пользователи сети оценили внешний вид Лоуренс в комментариях под материалом. «Самая стильная беременная знаменитость за долгое время», «Отличный стиль», «Красивые сапоги», «Она выглядит великолепно, как всегда», — написали они.

В октябре беременная Дженнифер Лоуренс кардинально сменила имидж. На размещенных кадрах звезда «Голодных игр» предстала в облегающей белой футболке бренда La Ligne. Также можно было заметить, что Лоуренс решила обновить прическу, сделав прямую челку.