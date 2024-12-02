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05:22, 2 декабря 2024Мир

Оператор «Дружбы» назвал диверсию возможной причиной повреждения газопровода

Оператор «Дружбы» не исключил, что газопровод был поврежден из-за диверсии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польская компания PERN, управляющая нефтепроводом «Дружба», рассматривает все возможные причины повреждения газопровода. Об этом сообщил представитель компании в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что сейчас специалисты восстанавливают прокачку нефти, устраняют последствия утечки, а также выясняют причины инцидента. До получения экспертных заключений оператор рассматривает все версии, в том числе преднамеренное повреждение газопровода, а также технические неполадки.

Ранее пресс-секретарь отделения Государственной пожарной службы в Велькопольском воеводстве Мартин Халаш сообщил, что в районе города Пневы, расположенного на западе Польши, был поврежден газопровод «Дружба». Он добавил, что произошла утечка топлива.

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