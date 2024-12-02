Потерявшим родителей при теракте в «Крокусе» детям открыли вклады

РКК заявил об открытии вкладов для потерявших родителей в «Крокусе» детей

Детям, потерявшим родителей во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области, открыли вклады на общую сумму 512 миллионов рублей. Об этом заявил в Telegram-канале председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук.

Он пояснил, что также было выделено более 19 миллионов рублей на улучшение жилищных условий несовершеннолетним, которые лишились одного или двух родителей при теракте.

До этого организация увеличила с 5 до 7 миллионов рублей размер благотворительных вкладов на детей, оставшихся без родителей из-за трагедии в «Крокусе».

Савчук отметил, что свыше 180 человек воспользовались санаторно-курортным лечением и оздоровительными услугами. Кроме того, пострадавшим с инвалидностью выделили финансовую помощь в размере 17 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что защита трех фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», этапированных из Дагестана, подала апелляционную жалобу на решение о продлении им ареста.

Вечером 22 марта группа вооруженных террористов проникла в «Крокус Сити Холл», где проходил концерт группы «Пикник» и чемпионат России по танцевальному спорту. Преступники открыли прицельный огонь по посетителям, а также подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей.