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00:52, 2 декабря 2024Мир

«Предали Зеленского хозяева». Захарова прокомментировала заявление США о территориальных уступках Украины

Захарова заявила о предательстве Зеленского со стороны американских хозяев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что власти США предали президента Украины Владимира Зеленского.

Так Захарова прокомментировала заявление советника президента по национальной безопасности Соединенных Штатов Джейка Салливана о том, что Киев должен сам решить, согласен ли он на потерю территорий в рамках мирных переговоров.

Сначала Киеву надо подумать о том, как мобилизовать детей Вашингтону на умиление, а когда и тех не останется, начать думать о территориальных уступках. Предали Зеленского хозяева. Так они всегда предают

Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России

По словам Салливана, Зеленский открыто признавал, что боевые действия необходимо закончить переговорами. Их формат является предметом диалога Вашингтона и Киева.

В Белом доме раскрыли план Байдена по Украине

Салливан заявил, что администрация президента США Джо Байдена намерена дать Украине все ресурсы для укрепления позиций на фронте и на возможных переговорах.

Мы сделаем все, что в наших силах, за эти 50 дней, чтобы предоставить Украине все возможные инструменты для укрепления ее позиций на поле боя, чтобы она стала сильнее за столом переговоров

Джейк СалливанСоветник президента по национальной безопасности США

Салливан добавил, что действующий американский лидер поручил ему проконтролировать масштабную поставку военной техники на Украину, чтобы Соединенные Штаты «потратили каждый доллар, выделенный нам Конгрессом, к тому времени, как Байден покинет свой пост».

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Также Салливан заявил, что США сфокусированы на поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) обычных вооружений и не рассматривают возможность возвращения ему ядерного оружия.

США не рассматривают идею возвращения на Украину ядерного оружия, от которого страна отказалась после распада Советского Союза

Джейк СалливанСоветник президента по национальной безопасности США

Пентагон подтвердил разрешение ВСУ на удары ATACMS по России

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер ранее подтвердил разрешение, выданное Вашингтоном Киеву на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории.

Произошло изменение политики, украинцы могут задействовать ATACMS для обороны

Патрик РайдерОфициальный представитель Пентагона

По его словам, в настоящее время атаки украинских войск американскими дальнобойными ракетами сфокусированы на Курской области.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, в свою очередь, также отметил, что ВСУ могут бить по Курской области и территориям «рядом с ней» американскими дальнобойными ракетами ATACMS «для самообороны».

Прямо сейчас у них есть возможность использовать ATACMS для самообороны, в случае неотложной необходимости. И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит в и вокруг Курска и Курской области

Джон КирбиКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома

При этом конгрессмен от штата Флорида Майк Уолтц заявил, что разрешение Соединенных Штатов на удары ATACMS по территории России не означает атаку на крупные города. Он также назвал такую меру очередным шагом к эскалации конфликта на Украине.

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