Премьер Грузии осудил призыв президента к школьникам присоединиться к протестам

Кобахидзе осудил призыв Зурабишвили к школьникам присоединиться к протестам

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе осудил призыв президента республики Саломе Зурабишвили к школьникам присоединиться к антиправительственным протестам. Его слова передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«Аморальное действие, которому нет оправдания», — заявил он.

Ранее Зурабишвили призвала школы выйти на протесты. «После университетов настала очередь школ выразить свою солидарность с протестами по всей Грузии», — написала она в соцсети X.

До этого Кобахидзе заявил, что грузинская оппозиция приносит в жертву молодежь на акциях протеста, исполняя задания «начальников» извне. По его словам, оппозиционеры не могут отказаться от задания начальства, потому как «такова судьба агента».