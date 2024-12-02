Президент Грузии призвала школы выйти на протесты

Президент Грузии Зурабишвили призвала школы выйти на протесты

Грузинские школы должны выйти на протесты. К этому призвала президент страны Саломе Зурабишвили в соцсети X.

«После университетов настала очередь школ выразить свою солидарность с протестами по всей Грузии», — говорится в публикации.

По данным на 2 декабря, во время акций протеста в Грузии были задержаны более 200 человек. Как рассказали в полиции, материалы дел, возбужденных в отношении 98 человек, уже передали в суд.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что протесты в Грузии имеют все признаки попытки провести в стране «оранжевую революцию», так же как на Украине. Он подчеркнул, что российская сторона считает события в республике ее внутренними делами и не планирует в них вмешиваться.