Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию в Сирии

Президент Ирана Пезешкиан обсудил с Путиным ситуацию в Сирии

По инициативе Тегерана президент России Владимир Путин обсудил со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

«Масштабная агрессия террористических группировок и бандформирований расценена как направленная на подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности сирийского государств», — передает канцелярия российского лидера.

Кроме того, лидеры двух стран уделили внимание «развитию российско-иранского сотрудничества в различных областях», о котором они беседовали на полях октябрьского саммита БРИКС в Казани.

Ранее МИД Ирана обвинил США в поддержке вооруженных формирований сирийской оппозиции, участвующих в том числе и в наступлении на Алеппо.