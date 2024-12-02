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16:57, 2 декабря 2024Мир

Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию в Сирии

Президент Ирана Пезешкиан обсудил с Путиным ситуацию в Сирии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Sputnik / Mikhail Tereshchenko / Kremlin / Reuters

По инициативе Тегерана президент России Владимир Путин обсудил со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

«Масштабная агрессия террористических группировок и бандформирований расценена как направленная на подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности сирийского государств», — передает канцелярия российского лидера.

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Кроме того, лидеры двух стран уделили внимание «развитию российско-иранского сотрудничества в различных областях», о котором они беседовали на полях октябрьского саммита БРИКС в Казани.

Ранее МИД Ирана обвинил США в поддержке вооруженных формирований сирийской оппозиции, участвующих в том числе и в наступлении на Алеппо.

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