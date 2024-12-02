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11:04, 2 декабря 2024Мир

Путин посетит Индию по приглашению Моди

Ушаков: Путин посетит Индию по приглашению премьера страны Моди
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин посетит Индию по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. Об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, его слова передает индийская телекомпания CNN-News18.

«Мы получили приглашение господина Моди и, безусловно, рассмотрим его положительно», — сообщил Ушаков.

Помощник президента добавил, что даты визита будут установлены и объявлены в начале 2025 года. По словам Ушакова, у Путина и Моди есть договоренность о проведении ежегодных встреч.

В ноябре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также сообщил о предстоящем визите Путина в Индию, заявив, что российская сторона «с нетерпением ждет этого».

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