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19:28, 2 декабря 2024Забота о себе

Раскрыты главные заблуждения о ВИЧ

Эксперт Уланкина: принимая препараты, человек с ВИЧ может дожить до 70-80 лет
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

ВИЧ и СПИД — это не одно и то же, напомнила врач Ольга Уланкина. В беседе с «Известиями» она раскрыла главные заблуждения о вирусе иммунодефицита человека.

По словам Уланкиной, вопреки стереотипам при своевременном лечении ВИЧ-инфекции у человека не развивается СПИД. Однако без лечения от момента заражения до постановки этого диагноза проходит всего несколько лет. «Вирус не передается через поцелуи, общие средства гигиены или посуду, в бане или бассейне, через укус насекомых, потому что возбудитель заболевания очень быстро погибает вне тела человека. Вероятность заразиться во время маникюра или стоматологических манипуляций есть, но она крайне низка», — рассказала Уланкина о других заблуждениях.

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Уланкина добавила, что в большинстве случаев заражение ВИЧ-инфекцией происходит половым путем. Однако современная антиретровирусная терапия, подчеркнула Уланкина, позволяет удерживать концентрацию вируса в крови на низком уровне, и женщина с ВИЧ-положительным статусом при таком лечении может родить здорового ребенка. Кроме того, при приеме таких препаратов вероятность передачи вируса при незащищенном половом контакте сводится к минимуму, а человек с ВИЧ-инфекцией имеет все шансы дожить до 70-80 лет.

Специалистка посоветовала регулярно проходить скрининг на ВИЧ-инфекцию и не верить в то, что она проявляется определенными симптомами — иногда инфицирование протекает бессимптомно.

Ранее сообщалось, что сейчас в России с диагностированной ВИЧ-инфекцией живут 1,2 миллиона человек. Об этом рассказал руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Вадим Покровский.

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