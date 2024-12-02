В России прокомментировали подготовку 300 тысяч контрактников для СВО в полках резерва

Депутат Швыткин: почти при каждой группировке на СВО будет резервный полк

Практически при каждой группировке в зоне специальной военной операции (СВО) будет сформирован резервный полк, анонсировал в беседе с «Лентой.ру» зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее Минобороны сообщило о том, что свыше 300 тысяч контрактников прошли обучение в резервных полках, где готовят к участию в СВО.

«Предполагается, что практически при каждой группировке будет создан резервный полк. Резервный полк играет важную роль в общей системе обороны и наступления и обеспечивает гибкость и резервы для решения возникающих во время военных действий задач. Это позволяет повысить эффективность боевых операций и обеспечивает успех выполнения поставленных задач», — заключил парламентарий.

В октябре 2023 года тогдашний министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что Россия формирует резервные полки для участия в специальной военной операции (СВО). На тот момент было сформировано девять резервных полков.

Согласно существующей в современной Российской армии градации, полки состоят из трех-шести батальонов, каждый из которых, в свою очередь, состоит из трех-четырех рот. Таким образом, численность военнослужащих одного полка может достигать двух с половиной тысяч человек.

