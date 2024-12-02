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11:29, 2 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о связанных с Telegram мошенничествах в период распродаж

Эксперты «Билайна»: мошенники в «черную пятницу» взламывают аккаунты в Telegram
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Аферисты взламывают аккаунты россиян в мессенджере Telegram, отправляя им фишинговую ссылку на товар с большой скидкой. О связанных с сервисом мошенничествах в период распродаж предупредила группа быстрого реагирования «Билайна», комментарий специалистов компании передает РИА Новости.

Эксперты напомнили, что в преддверии «черной пятницы» мошенники начали активно размещать объявления о продаже товаров с большими скидками. «Жертвы, заинтересованные выгодным предложением, связываются с продавцом для покупки товара», — добавили специалисты.

После начала диалога с жертвой, как отметили в «Билайне», мошенники сообщают, что выбранный товар уже закончился, и предлагают альтернативу — другой аналогичный продукт, который якобы продается с еще большей скидкой. В случае если жертва соглашается, ей отправляют ссылку на товар через Telegram, предупредили в компании. «При переходе по этой ссылке аккаунт жертвы в Telegram может быть взломан», — заключили специалисты.

Ранее эксперты компании R-Vision сообщили, что мошенники пытаются красть данные россиян в преддверии «черной пятницы», предлагая принять участие в поддельном розыгрыше призов.

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