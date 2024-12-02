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20:27, 2 декабря 2024Забота о себе

Россиян предупредили о вреде сна на животе

Физиолог Крымцева: сон на животе приводит к сдавливанию внутренних органов
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kinga Howard / Unsplash

Специалисты считают особенно полезным для человека сон на левом боку, рассказала физиолог Татьяна Крымцева. О вреде сна на спине и животе она побеседовала с «Известиями».

По ее словам, засыпание на левом боку снижает вероятность заброса желудочного сока в пищевод — это объясняется строением желудка. На том же боку специалистка рекомендовала отдыхать беременным женщинам. «То, что спать на левом боку нежелательно для работы сердца, — предубеждение. При этом сердечникам можно посоветовать выбирать для сна высокую подушку», — добавила Крымцева.

Поза на спине считается достаточно комфортной для позвоночника, особенно при повышенном весе, но при ней повышается риск храпа или апноэ (временной остановки дыхания). В то же время сон на животе затрудняет дыхание, приводит к сдавливанию внутренних органов и напряжению в шейном отделе позвоночника, предупредила физиолог.

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Важным условием для полноценного ночного отдыха и крепкого сна эксперт назвала удобную постель. Матрас должен быть достаточно жестким и поддерживать позвоночник в естественном положении, спальное место не должно стеснять человека во время сна. Это необходимо, чтобы у спящего имелось свободное пространство, так как он совершает множество движений за ночь и обычно несколько раз меняет положение своего тела, констатировала физиолог.

Ранее сомнолог Наталия Золотарева заявила, что слишком долгий сон может негативно сказаться на здоровье. По ее словам, длительный сон увеличивает риск развития диабета.

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