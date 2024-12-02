Россиянкам назвали устаревшую офисную одежду

Стилист Ведерникова назвала узкие брюки и пиджаки устаревшей одеждой для офиса

Стилистка Маша Ведерникова назвала россиянкам устаревшую офисную одежду. Ее комментарий публикует WomanHit.

Специалистка призвала отказаться от классических черных брюк с зауженными штанинами в пользу более широких моделей. Также она посоветовала заменить чрезмерно узкие пиджаки на жакеты оверсайз.

По словам эксперта, актуальность утратили и туфли на шпильках. Они уступили место комфортным и устойчивым вариантам, например, на платформе, толстом каблуке или каблуке kitten heel (расширенные к основанию пятки миниатюрные шпильки высотой до пяти сантиметров — прим. «Ленты.ру»).

Ранее в ноябре стилистка Ольга Ким посоветовала россиянкам носить зимой шапки, похожие на чепчики младенцев.