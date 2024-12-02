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15:47, 2 декабря 2024Россия

74-летнего россиянина избили за задержку на отдыхе

В Севастополе 74-летнего мужчину избили за задержку на отдыхе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В Севастополе 74-летнего мужчину избили за задержку на отдыхе у внука. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По сведениям издания, дедушка из Анапы приехал к родственнику. Спустя некоторое время внук россиянина понял, что гостю пора домой.

Он стал намекать дедушке, но тот отказывался покупать билеты обратно. Тогда молодой человек попросил одного из знакомых переубедить старика. Диалога не вышло — пенсионер накричал на приятеля внука, тот обиделся и набросился на мужчину с кулаками.

У пожилого диагностировали множественные ушибы и повреждения. Его обидчику грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане шестиклассники избили прохожего пенсионера из-за его замечания. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

ЖЗЛ
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