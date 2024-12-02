Симоньян заявила, что благородство и милосердие помогут России победить

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что благородство и милосердие помогут России победить. Об этом она заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Кроме "Орешника", выиграть эту войну нам помогает то, какие мы есть — благородные, с пониманием, что лежачего не бьют. И с пониманием того, что милосердие — высшая справедливость», — заявила Симоньян.

Ранее Симоньян рассказала, чем движет Соединенными Штатами на Украине. Она отметила, что США не могут себе позволить «облажаться по-крупному, особенно после Афганистана». В противном случае, объяснила Симоньян, «они потеряют тогда все». Это приведет к тому, что Вашингтону придется изменить свое поведение, добавила она.

Симоньян также заявила, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лично виноват в том, что Украина потеряла свое будущее.