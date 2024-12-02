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23:43, 2 декабря 2024Мир

В ООН рассказали о перемещении населения из-за боевых действий в Сирии

ООН: более 48,5 тысячи человек покинули свои дома из-за боевых действий в Сирии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Более 48,5 тысячи человек были перемещены в результате боевых действий на северо-западе Сирии с 26 ноября по 30 ноября. Об этом говорится в сводке Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), пишет РИА Новости.

«Ситуация с перемещением населения остается крайне нестабильной, и партнеры ежедневно проверяют новые данные», — рассказали в ведомстве. По их информации, с 26 ноября по 30 ноября свои дома покинули более 48,5 тысячи человек. При этом 28 ноября Целевая группа по внутренне перемещенным лицам сообщала о 14 тысячах выехавших.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик рассказал, что глава организации крайне обеспокоен эскалацией ситуации в Сирии и надеется на незамедлительное прекращение боевых действий.

Стало известно, что боевики исламистской террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещенная в России террористическая организация) готовятся применить боевые отравляющие вещества против правительственных войск Сирийской Арабской Республики.

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