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09:36, 2 декабря 2024Бывший СССР

Снайпер спецназа ВС России рассказал об усилении активности ВСУ в Запорожье

Снайпер Шаман рассказал об усилении разведки ВСУ в Запорожской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) усиливают воздушную разведку на запорожском направлении, в том числе при помощи FPV-дронов. Об этом рассказал снайпер отдельного гвардейского соединения спецназначения группировки войск «Днепр» ВС России с позывным Шаман, передает РИА Новости.

«ВСУ проявляют достаточно высокую активность. В основном же на передовых позициях солдаты теробороны, судя по всему, необученные», — рассказал Шаман.

По его словам, обученные военные преодолевают по одному открытую местность и держат дистанцию друг от друга, когда бойцы теробороны идут вплотную.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС России при помощи беспилотника поразили транспорт с группой украинских военных в селе Лобковое в Запорожской области. По его словам, FPV-дрон атаковал выезжавший из села Пятихатки микроавтобус, в котором находились бойцы ВСУ.

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