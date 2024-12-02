США анонсировали новый пакет помощи Украине

Блинкен: США выделят Киеву новый пакет помощи на 725 миллионов долларов

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи объемом 725 миллионов долларов. Его слова приводит РИА Новости.

«Это дополнительная помощь, предоставленная в рамках президентских полномочий по списанию со складов министерства обороны, оценивается в 725 миллионов долларов», — говорится в заявлении главы Госдепа.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил американскую бюрократию в задержке военной помощи Киеву. По его словам, медленное принятие решений в США приводит к потерям среди Вооруженных сил Украины и позволяет продвигаться российским войскам.